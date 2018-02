Kanye West serait-il de retour ?

Ses supporters sèment le doute...

Hier, à l’occasion de la Saint-Valentin, Kanye West a fait son grand retour sur les réseaux sociaux.

C’est donc après une longue absence que le rappeur a décidé de se remettre à publier sur son compte, et pas n’importe comment. 55, c’est le nombre de photos qu’il a posté en l’espace d’une journée.

Il s’amuse à rendre hommage à des couples emblématiques de notre ère comme Barack et Michèle Obama, Serge Gainsbourg et Jane Birkin ou encore Biggie et Faith Evans.

Suite à cette série de photos dédiée aux amoureux (ou anciens amoureux), les supporters de l’artiste se sont enflammés. Pour eux, cela ne fait pas de doute, Kanye sera bientôt de retour avec un nouveau projet.

Si son dernier album en date, "The Life Of Pablo", avait vu le jour exactement deux ans avant, cette initiative de faire parler à nouveau de lui résonne comme un signe.

Une affaire à suivre de près…