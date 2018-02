Quand XXXTentacion prévoit de retourner à l'école !

Tout peut arriver !

Depuis une année, et son explosion avec le hit « Look at me », XXXTentacion est toujours impliqué dans des affaires diverses et variées, aussi bien sur des dérapages conjugaux qu’en concert. Preuve en est avec la lourde condamnation de 15 à 20 ans de prison planant au-dessus de sa personne.

Toutefois, ces dernières semaines, X a donné une toute autre image de lui en faisant des dons d’instruments de musique et de PS4 à des foyers d’accueil, tout en venant également en aide aux sans-abris, en leur distribuant de la nourriture.

Très proche de ses fans, XXXTentacion s’est exprimé auprès d’eux, sur Instagram, afin d’expliciter son état d’esprit actuel qui est de redorer son image, et de montrer qu’il peut être une influence positive. Ainsi, X a également précisé qu’il allait retourner à l’école afin de matérialiser ses propos par des actes.

En effet, le rappeur originaire de Floride a précisé qu’il allait s’inscrire dans une école d’art afin de devenir meilleur, selon ses propres critères.

XXXTentacion a laissé sous-entendre qu’il serait moins présent dans la musique et sur les réseaux sociaux, pour des raisons scolaires, afin de poursuivre sereinement son cursus scolaire. X estime qu’il pourra proposer de la musique d’une qualité accrue en reprenant les études et en prenant du recul.

Décidément, XXXTentacion ne finira jamais de surprendre !