Connaissez-vous vraiment bien ''Culture II

Le 26 janvier 2018, "Culture II ", le nouvel album des Migos faisait son entrée dans les bacs. Si on a beaucoup entendu parler du projet, un nouveau site vient d’être créé.

Conçu par le collectif de développeurs de jeux en ligne, le thndr Labs; cette plateforme permet de tester ses connaissances sur l’opus qui comporte 24 morceaux !

"L’album vient de sortir et on a pensé que ça serait intéressant d’explorer son contenu en détail. On l’a passé au crible et on a découvert que plus de 70% des phrases de l’album contenaient au moins un ad-lib. Nous étions curieux de voir ce qu’on pouvait faire de cette découverte.

La plupart des gens voient les statistiques comme quelque chose d’académique et de sérieux. On essaie de rendre ça le plus accessible possible en s’intéressant à des sujets d’actualité qui nous plaisent."