Le mystère autour de l'album de Damso bat son plein !

Découvrez les nouvelles images du tournage...

Depuis quelques jours, de nombreuses rumeurs courent à propos de la date de sortie du prochain album de Damso. En effet, après avoir dévoilé le nom du projet, à savoir "Lithopédion" (qui signifie en gros "mort dans l’œuf" ou "enfant pétrifié de sens"), le rappeur a déclaré que l’on savait déjà à quel moment il ferait son entrée dans les bacs.

Depuis, ses supporters essayent de comprendre à quoi il fait référence et vont même jusqu’à dire que l’opus verra le jour ce vendredi, mais pour le moment rien a été officialisé.

Après avoir dévoilé quelques extraits sur ses réseaux sociaux, on découvre à nouveau une nouvelle vidéo de quelques secondes qui entretient encore plus le mystère. On y voit Damso dans ce qui semble être le tournage d’un clip.

Restez bien à l’affût ces prochains jours, nous aurons peut-être du nouveau à vous annoncer !