Lovebox ou le festival à ne pas rater !

Encore une line-up de folie...

Comme chaque année, c’est en mi-juillet que se déroule à Londres le festival nommé "Lovebox". Créé en 2002 à l’initiative de Groove Armada et Jools, cet évènement propose à chaque session des line-ups plus folles les unes que les autres.

Très attendu et populaire en Angleterre et dans d’autres pays d’Europe, le show qui s’étale sur deux jours ouvrira ses portes les 13 et 14 juillet. Au programme ? De nombreuses têtes d’affiches et parmi eux, des rappeurs américains qui pourraient bien nous convaincre de prendre nos billets.

Ainsi, on y retrouvera Childish Gambino, SZA, Anderson Paak, Vince Staples, N.E.R.D, Skepta, The Internet, Action Bronson ou encore Big Boi. Bref, de quoi passer un bon moment.

Si vous voulez aller faire un tour sur leur site, c’est par ici !