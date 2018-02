Le documentaire sur Cash Money Records sort dans deux jours !

L'occasion de découvrir la vie du Birdman...

Alors qu’il était annoncé pour automne 2016, puis reporté au 12 mai 2017, finalement le documentaire consacré au label Cash Money Records sortira le 16 février, ce vendredi !

En accord avec le Birdman et Apple Music, ce projet permettra aux fans de la première heure de découvrir la vie menée par Bryan Williams (Birdman) et de son frère Ronald Williams (Ronald) avant la création de ce fameux label.

C’est d’ailleurs le premier film sous la direction de Cash Money film, car oui le Birdman ne se contente pas que de la musique, il essaye aussi de toucher d’autres domaines comme le cinéma.

Le trailer est d’ores et déjà disponible et donne déjà l’eau à la bouche quant à ce nouveau projet.

Côté musique, la bande originale qui accompagne le docu s’annonce elle aussi plutôt réussie avec notamment le banger de Jacquees et Dej Loaf : "At The Club".

Vous l’avez compris, vendredi prochain il ne faut surtout pas manquer le film "Before Anythang : The Cash Money Story" !