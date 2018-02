La pétition souhaitant destituer Les Victoires de la Musique d'Orelsan !

Encore...

Alors que la fête semblait déjà finie, avec l’obtention de son triple disque de platine pour son dernier album « La fête est finie » ainsi que son succès lors des Victoires de la Musique, où le rappeur Caennais aura décroché trois statuettes.

Toutefois, les vieilles polémiques autour d’Orelsan semblent refaire surface suite à l’établissement d’une pétition vis-à-vis de ses textes, et notamment celui de son morceau « Saint-Valentin » datant de 2007.

A l’approche de cette ‘’fête’’, une pétition a été organisée sur changes.org, en cause ces paroles : « J’te l’dis gentiment, j’suis pas là pour faire de sentiments, j’suis là pour te mettre 21 centimètres, tu seras ma petite chienne et je serai ton gentil maître »

Ce sont des associations féministes (bien entendu) qui sont à l’origine de ce document, qui récolte d’ores et déjà 12000 signatures et dont le but est que la ministre de la culture prenne acte des paroles, afin de destituer Orelsan de ses récompenses remportées vendredi.

Il faut rappeler que le rappeur de Caen avait déjà été au cœur de ces polémiques avec le morceau « Sale Pute », en 2010. Toutefois, cela est une forme d’expression artistique, dans laquelle, Orelsan met en scène certains réactions traversant l’esprit d’un homme.

Cependant, son succès populaire prouve que les détracteurs suscités essayent avant tout de nuire à son image.