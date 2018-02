Booba au programme d'un grand festival estival !

On espère qu'il n'y aura pas de jet de bouteille de DUC !

En fin d’année 2017, Booba sortait « Trône », qui est déjà certifié double disque de platine, et dont plus de la moitié des sons du projet a déjà obtenu des certifications.

Bien que cela soit le meilleur démarrage commercial de sa carrière, Booba avait annoncé peu de temps avant la sortie du projet qu’il organiserait un concert exceptionnel à la U Arena, de Nanterre, le 13 octobre 2018.

Ainsi, le rappeur de Boulogne a décidé de poursuivre cette série de prestations scéniques puisqu’il sera présent lors du Festival de Dour (en Belgique), qui se tiendra du 11 au 15 juillet 2018.

Le boss du 92i vient donc gonfler la liste des rappeurs qui seront également présents à cet évènement, à savoir : MHD, Lomepal, Hugo TSR et ce ne seront pas les seuls.

Quant à l’actualité de Booba, l’exploitation de « Trône » devrait se poursuivre afin de porter le projet le plus haut possible pour qu’il devienne une référence dans sa carrière. En tout cas, B2O prouve qu’il a su traverses les époques, en étant toujours invité dans les festivals et surtout en s’étant parfaitement adapté au streaming.

Pour le moment, le rappeur de Boulogne a uniquement exploité « Friday », il ne serait donc pas impensable de voir un nouveau clip de sa part, étant donné que les échéances scéniques suscités approchent !