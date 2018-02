Quand Justin Timberlake fait chuter Migos !

La claque !

Il y a une semaine, Migos concrétisait commercialement toute l’attente autour de « Culture 2 » qui s’était hissé à la première place du Billboard, avec 200 000 albums écoulés au compteur en une semaine.

Cependant, cette place au sommet n’a été que de courte durée puisque Justin Timberlake est venu se l’accaparer suite à la sortie de son nouvel album « Man of the Woods », qui était le projet officialisant le retour du chanteur après cinq années d’absence, et la sortie de son désormais avant dernier projet « The 20/20 Experience : 2 of 2 ».

Toutefois, cette performance de Justin Timberlake est logique étant donné qu’il avait sorti quatre clips afin de promotionner le projet, et surtout il a pu effectuer une prestation lors de la finale du Superbowl, qui est l’un des évènements annuels les plus suivis au monde.

Quant aux chiffres, Justin Timberlake a vendu 293 000 copies de « Man of the Woods », afin d’être classé à la première place du Billboard, détrônant ainsi les Migos, qui se voient reléguer à la seconde place.

Il faut remonter à la sortie de « DAMN » de Kendrick Lamar pour retrouver trace d’une meilleure performance commerciale, qui était un véritable succès interplanétaire. Ainsi, cela montre la performance de taille réalisée par Justin Timberlake !