Dosseh nous prépare du nouveau pour vendredi !

Un single ne va pas tarder à faire surface...

On le sait maintenant, Dosseh est en train de travailler sur son nouvel album qu’il a choisi d’intituler "Vidalo$$a". Si l’on ne connait pas encore la date de sortie officielle du projet, il devrait voir le jour cette année.

A l’instar des 15 ans de carrière du rappeur, ce nouvel opus devrait à coup sûr donner encore plus d’ampleur à l’artiste qui a mis dernièrement la barre haute avec son morceau "Tout est neuf" en featuring avec Sadek.

Par le biais de son compte twitter, on a appris, pas plus tard qu’hier, que Dosseh s’apprête d’ailleurs à dévoiler un nouveau titre vendredi à minuit. Si l’on sait que ce dernier sera intitulé "KFC" on apprend également que ce seront les Twinsmatic qui se chargeront de la prod. Une bonne nouvelle, surtout lorsque l’on sait qu’ils ont entre autres déjà travaillé avec Damso et Booba.

Rendez-vous vendredi pour voir ce qu’il nous réserve !