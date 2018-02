Kanye West et Kendrick Lamar ne nous avaient pas tout dit !

Un freestyle inédit refait surface...

Si l’on sait que Kendrick Lamar et Kanye West ont déjà travaillé ensemble, notamment avec la session d’enregistrement de "No More Parties in LA", il semblerait que les deux artistes ne nous avaient pas tout dévoilé.

C’est en effet un freestyle inédit datant de 2015 qui vient de refaire surface. Intitulé "Malib Freestyle 6", ce dernier a été réalisé pendant la période où Kanye enregistrait son projet "The Life of Pablo".

Si cet extrait a fuité (à l’initiative de MusicMafia), une folle rumeur dit que 40 morceaux ont été produits durant cette session. Et de fait, le freestyle en question porte le numéro "6", c'est donc qu'il y en a au moins déjà cinq autres.

Restez bien connectés, si cela se confirme par la suite, les artistes pourraient bien se décider a révélé ces titres au publique…