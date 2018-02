Vald décroche l'or !

Le soulèvement des ienclis !

Il y a un peu plus d’une semaine sortait l’album « XEU » de Vald, qui a rencontré un franc succès puisqu’il s’est écoulé à plus de 40000 exemplaires en première semaine. Ainsi, le rappeur d’Aulnay-sous-Bois a réalisé le meilleur démarrage commercial de sa carrière.

Toutefois, le SNEP n’a pas encore officialisé l’obtention de son disque d’or, bien que cela devrait arriver dans quelques jours. Néanmoins, Vald peut se consoler avec la certification de « Désaccordé », officiellement single d’or.

Premier et unique extrait du projet, l’artiste du 93 a frappé fort avec ce morceau puisqu’il a porté « XEU », et pouvant être considéré comme l’un des facteurs de cet excellent démarrage commercial. Pourtant Vald et son équipe souhaitaient initialement partir sur « Deviens Génial » en tant que premier extrait, avant de se raviser sur « Désaccordé ».

Toutefois, il faut savoir qu’avec la comptabilisation du streaming parmi les ventes d’albums, une règle s’applique concernant le morceau le plus streamé du projet. En effet, ce dernier voit ses écoutes divisées par deux en tant que morceau le plus populaire. Ainsi, l’une des clés de l’exploitation d’un projet réside dans le second choix d’extrait, dont les écoutes ne seront pas divisées par deux.

Et si « Deviens Génial » était finalement le titre qui portera « XEU » sur la durée !