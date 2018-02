Eminem de nouveau en couple ?

Découvrez la nouvelle vidéo qui fait polémique...

Pas plus tard que ce week-end, une vidéo pour le moins intrigante a été publiée sur les réseaux sociaux. On y voit une jeune femme, dont on ne connait pas l’identité, attendre Eminem dans ce qui semble être une chambre d’hôtel.

Celui-ci arrive pour la rejoindre, et elle semble bien contente de le retrouver. Si cette vidéo créé polémique, c’est peut-être parce que la femme en question semble beaucoup plus jeune que lui.

Certaines personnes affirment qu’il s’agit la uniquement d’une supercherie, et que cette dernière est uniquement une actrice pour le film "River", mais le rappeur ne s’est pas exprimé sur le sujet.

En tout cas, il s’agit de la vie personnelle de Slim Shady, et nous n’avons pas plus de détails sur cette histoire.

A suivre donc...