Djadja & Dinaz annoncent la date de sortie d'un nouvel album !

Le troisième en trois ans !

En un peu plus de deux ans de carrière, Djadja et Dinaz ont réussi à s’imposer dans le rap français, avec un disque de platine pour « On s’promet » et un disque d’or pour « Dans l’arène ». Sur cette dynamique positive, le duo de Meaux s’est senti obligé de récompenser son public en annonçant un troisième opus pour le mois d’Avril 2018.

Le rap autotuné de Djadja et Dinaz s’est parfaitement ancré à la tendance musicale de l’époque actuelle, ainsi que leur choix de productions dansantes. Leurs choix vestimentaires représentent également ceux d’une certaine frange de la société, prouvant que le duo du 77 a une influence dans le rap.

Durant des années, la Seine et Marne (77) s’était faite discrète dans le paysage rap français, mais cela semble être révolu avec l’ascension de Djadja et Dinaz ainsi que l’émergence de Timal et Badjer, et même Ninho qui provient également de cette région.

Pour en revenir au futur projet de Djadja & Dinaz, la direction artistique du projet sera intéressante à suivre étant donné qu’il n’y a pas eu de réelle évolution musicale entre leurs deux projets mais nous constations davantage des progressions (voire de la professionnalisation) sur différents aspects.

En tout cas, Djadja & Dinaz conserve son rythme de croisière, avec un projet par an, et devrait sans aucun doute produire de nouveaux singles qui seront diffusés sur toutes les radios !