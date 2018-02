Kendrick accusé de plagiat dans son clip !

"Je ne comprends pourquoi ils ont fait ça ? Tout est une question d’éthique."

Alors que l’incroyable B.O du Marvel "Black Panther" a vu le jour le 9 février dernier, le premier clip de ce projet qui avait été dévoilé, "All the stars" de Kendrick Lamar bien sûr, en featuring avec SZA, créé déjà polémique.

Si beaucoup ont été subjugués par la qualité impressionnante de cette vidéo, il se pourrait que ce ne soit pas le cas pour tout le monde.

Une peintre africaine nommée Lina Iris Viktor a en effet relevé qu’une de ses œuvres a été utilisée dans le clip ou largement copiée, et sans aucune permission. Elle serait même jusqu’à aller à dire que la production du Marvel l’aurait contactée il y a plus d’un an pour lui demander de pouvoir mettre des images de son œuvre dans leur réalisation et qu’elle aurait refusé catégoriquement.

Suite à cette histoire, la justice s’en serait mêlée. Au téléphone l'artiste déclare :

"Je ne comprends pourquoi ils ont fait ça ? Tout est une question d’éthique. Le film parle de l’habilitation des noirs et de l’excellence africaine, c’est le concept de l’histoire. Et en même temps, ils volent l’œuvre d’une artiste africaine."

Pour le moment, on ne sait pas encore quelle décision sera prise. Il faudra donc attendre la suite des évènements pour en savoir un peu plus…