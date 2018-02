MHD annonce un nouveau featuring avec une grosse star !

Son album est de plus en plus attendu...

Alors que MHD connait une ascension spectaculaire ces derniers temps notamment avec son orientation à l’internationale; son nouvel album prend de plus en plus forme.

Pour rappel, le jeune rappeur est parti récemment en tournée au Etat-Unis, s'est vu invité au festival Coachella ou encore reprendre son titre "La Puissance" par le fameux groupe d'électro Major Lazer.

Après avoir annoncé notamment un featuring avec l’anglaise Stefflon Don ou encore Drake, le petit prince de l’afrotrap révèle une nouvelle collaboration, et pas des moindres.

C’est en effet avec WizKid, véritable star au Nigéria et représentant de l’Afro Pop, qu’MHD posera dans son nouveau projet ! Une nouvelle qui fait l’effet d’une bombe surtout lorsque l’on se souvient du succès qu’il a obtenu avec son dernier album intitulé "Sounds from the Other Side" .

Maintenant, il ne manque plus qu’à attendre la sortie de son album qui devrait voir le jour cette année !