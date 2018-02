Kendrick Lamar prend une grosse décision !

Le rappeur rejoint un nouveau mouvement...

Depuis quelques temps, de nombreux artistes rejoignent une nouvelle initiative : celle d’interdire ou de limiter l’usage des téléphones portables pendant les concerts.

Ainsi, on a pu voir Guns N’Roses, Jravis Cocker ou encore Alicia Keys prendre position pour cette cause. On a également vu le groupe de rock The Lumineers allumer la lumière en plein concert pour mettre la honte à ceux qui étaient entrain de les filmer soutenant qu’ils ruinaient l’ambiance et n’étaient pas présents avec eux.

Au-delà du fait que le public ne vit pas vraiment le show, il peut y avoir aussi des problèmes de droits à l’image pour les artistes. Si Jack White des Whites Stripes avait récemment pris la décision radicale d'interdire totalement l’usage des smartphones pendants ses prestations; Kendrick Lamar vient d’annoncer qu’il suivait lui aussi cette démarche.

Alors qu’il représentait la B.O du Marvel "Black Panther" pendant les Grammy Awards, le mc serait même allé jusqu’à interdire la présence des photographes dans l’auditorium !