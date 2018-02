Découvrez les artistes qui participeront au All-Star Rap Game !

Snoop Dogg à l'Ouest et 2 Chainz à l'Est...

Comme on l’avait annoncé, Snoop Dogg et 2 Chainz ont finalement confirmé l’organisation d’un All Star Rap Game qui opposera les rappeurs de l’Est aux MCs de l’Ouest le temps d’un match de basket.

Un événement qui se déroulera en marge du vrai All Star Game de basket-ball qui réunit tous meilleurs joueurs de la ligue.

Sponsorisé par Adidas, ce Hip-hop All Star Game 2018 s’annonce donc lourd sur le papier avec de nombreux artistes présents pour l’occasion.

L’affiche a été dévoilée, on vous laisse découvrir les noms des rappeurs qui y participeront. On espère avoir aussi une petite battle Rap lors de l’évènement !

En attendant, ce projet prouve une nouvelle fois que les acteurs de la scène hip-hop sont très friands de ce genre d’évènement et notamment quand ça concerne le basket-ball et donc la NBA.

On peut s’attendre à un show de qualité avec un Snoop Dogg dans la raquette et un 2 Chainz en mode Steph Curry à 3 points.