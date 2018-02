Le dernier épisode la saison 2 de ''Force et Honneur'' a été dévoilé !

Lacrim ne perd pas de temps!

Après avoir réussi musicalement, et donc commercialement, Lacrim s’est attaqué à l’univers audiovisuel au sens plus large, en développant une série « Force et Honneur », à la fin de l’année 2016.

La série, réalisée par BeatBounce, avait reçu un très bon accueil et c’est donc naturellement que la seconde saison a vu le jour.

Pour ceux qui n’auraient pas suivi les premières saisons, le rappeur du 94 retranscrit sa vie et son passé à travers cette série, se mettant logiquement en personnage principal. Mais au fil des épisodes, et des saisons, une progression dans le jeu d’acteur se ressent, notamment dans l’interprétation.

Disponible sur l’application gratuite Studio +, il est désormais possible de regarder l’intégralité de la seconde saison.

En tout cas, la série devient de plus en plus intéressante de saison en saison, et au vu de l’engouement et de l’accueil positif qu’elle reçoit, il est fort possible qu’une troisième voit le jour. Sans en dire davantage, la fin de la seconde saison laisse penser cette possibilité.

Quant à Lacrim, « RIPRO 3 » est toujours disponible, quelques morceaux du projet ont été intégrés à la série, afin de personnifier cette dernière. Lacrim devrait également entamer sa tournée tant attendue dans très peu de temps. Une année encore bien chargée pour l’artiste du 94.