Les secrets de ''My Name Is'' d'Eminem sont enfin révélés !

Il était temps

Eminem a eu de nombreux morceaux marquants durant sa carrière, et parmi ces derniers, « My Name Is » est l’un de ceux revenant le plus fréquemment. C’est en ce 9 février que l’un des messages subliminaux du morceau a été révélé, près de 20 ans après avoir vu le jour.

Avec sa communauté de fans très importantes, de nombreuses théories concernant la musique d’Eminem sont évoquées. Certaines sont vraies, certaines fausses mais le fait est que le rappeur de Detroit en a déjà confirmé. Ainsi, ce dernier prend un malin plaisir à disséminer des éléments subliminaux pour insister ses fans à analyser les moindres détails musicaux.

Le mystère du jour concerne le titre du morceau, des fans ont révélé la théorie que si on inversait « My Name Is », cela faisait « It’s Eminem ». En allant au bout de l’idée, Eminem se répondrait à lui-même, à chaque fois que « What » est prononcé.

Ainsi une vidéo a été postée sur YouTube, réalisée par un fan, dans laquelle l’explication suscitée est mise en images. Ainsi, cela donne une autre vision du morceau, et des fans ont poussé l’analogie avec le morceau « Not Afraid » qui pourrait également subir ce processus si le titre était inversé.