La nouvelle récompense décrochée par Dadju !

De l'or en barres !

Une habitude familiale qui se transmet de frère en frère, c’est ainsi que la nouvelle certification de Dadju peut être accueillie. En effet, le petit frère de Maître Gims vient de décrocher un single d’or pour le titre « Comme si de rien n’était ».

Le titre du morceau n’a jamais aussi bien porté son nom après les multiples et récents succès de Dadju. En effet, son album « Gentleman 2.0 », ayant vu le jour à la fin du mois de novembre, est d’ores et déjà platine, et se dirige vers des paliers commerciaux encore plus élevés.

Derrière, Dadju a obtenu plusieurs singles d’or dans son projet, et son titre « Ma Reine » s’est imposé comme un véritable tube.

Ajoutons à cela que l’artiste suscité a rempli deux salles parisiennes en moins de 10 minutes. Dadju s’est simplement contenté de La Cigale et de l’Olympia, en un temps record.

Récemment, c’est Maître Gims qui avait posté un message sur ses réseaux sociaux afin de lancer un #ZenithChallenge, à tous les artistes décrochant des certifications d’albums, afin de voir quels rappeurs achetaient des streams ou non. Cette opération avait été lancée suite à la sous-médiatisation de Dadju, alors qu’il réalisait des très bons chiffres de ventes.

Toutefois, cela ne sera que partie remise au vu de son succès actuel, il sera intéressant de voir sa réaction vis-à-vis des médias lors de la sortie de son prochain projet.