Naps annonce la date de sortie de son nouvel album !

Il arrive très vite...

Décidément, Naps ne veut plus s’arrêter avec l’annonce de son quatrième projet pour le 9 mars 2018. Profitant de la lancée positive suite à l’obtention du disque de platine avec « Pochon Bleu », l’artiste Marseillais a programmé « A l’instinct » pour le 9 mars 2018.

Ainsi, la productivité de Naps est à son paroxysme car « A l’instinct » représentera la troisième sortie d’album en moins d’un dans la carrière du rappeur de la cité Phocéennne.

Après « Pochon Bleu » qui constitue LE succès commercial de sa carrière, Naps avait décidé de sortir un album gratuit « En Equipe Vol.1 » afin de remercier son public mais également de montrer qu’il peut toucher à des sonorités plus expérimentales, et s’éloignant parfois des standards du rap.

Afin de promotionner « A l’instinct », le premier extrait dévoilé était le fédérateur « Recherché », dont la présence de Karim et Nono des Déguns était à noter. En dehors de leurs apparitions, Marseille revendiquait haut et fort son appartenance à Marseille, ne serait-ce que par l’ambiance du clip ou la musicalité du morceau propre à la cité phocéenne. En tout cas, le clip a rencontre un succès certain puisqu’il approche des 3 millions de vues en une semaine.

Au vu des différences musicales entre « Pochon Bleu » et « En Equipe », il sera donc intéressant de voir la couleur musicale de ce prochain projet « A l’instinct », afin d’en constater la direction artistique.

En tout cas, nous aurons bientôt les réponses étant donné que le projet sortira dans moins d’un mois, la promotion devrait ainsi s’intensifier très rapidement.