Tory Lanez sortira bientôt son projet !

Le rappeur dévoile des extraits sur les réseaux...

En janvier dernier, Tory Lanez dévoilait la date de sortie de son nouvel album qu’il a décidé de baptiser "Memories Dont Die". Ce sera donc le 2 mars prochain que l'opus verra le jour.

Si l’on sait que son ancien projet "Told You" date de 2016, l’attente de ses supporters se fait de plus en plus grande.

Histoire de nous faire patienter, le mc a publié une série d’extraits inédits sur ses réseaux sociaux. On peut d’emblée y voir la couleur du projet qu’il nous réserve.

Sur six vidéos assez courtes, Tory Lanez nous met l’eau à la bouche en filmant l’écran de son ordinateur dans lequel son album tourne.

On vous laisse découvrir les extraits ainsi que le premier single "Shooters" en attendant encore quelques semaines pour écouter l'intégralité de "Memories Dont Die" !