Brav traverse ''Les temps modernes'' !

Découvrez le nouveau clip de Brav: "Les temps modernes" extrait de son album "Nous sommes"...

"Pour ce 3ème projet, j’ai décidé de revenir à quelque chose de plus collectif. Créer, produire et défendre un projet ensemble. Depuis quelques années maintenant, vous avez participé à ma construction musicale en donnant écho à chacun de mes titres avec enthousiasme et humanité. Grâce à ces deux albums, j’ai pu vous rencontrer, parcourir la France. Ainsi est né le Bravworld."

Extrait de son EP "Nous sommes", Brav a dévoilé un nouveau visuel intitulé "Les temps modernes". Réalisé par Aurele Lavalle (Al Films), le clip révèle un rappeur totalement indigné et révolté face aux injustices à travers le monde qui l’entoure.

Comme à son habitude, le rappeur aura réalisé un morceau contestataire et fort. En pleine préparation de son projet à venir, "Nous sommes" donc, l’artiste a décidé de mettre en place un financement participatif pour que l'on puisse l’aider à vivre son aventure.

Pour retrouver la plateforme de crowfunding, c'est par ici !

Si la cover, la tracklist et la date de sortie n’ont pas encore été révélées, on sait d’ores et déjà que le projet sera composé de 10 titres.

A suivre donc…