Ne manquez pas l’événement ''Les Héros des Hostos'' !

Quand la street culture vient en aide aux enfants malades...

Réservez votre dimanche puisque l’association Street Off revient avec son évènement "Les Héros des Hostos".

Pour l’occasion, elle a prévu de réunir plusieurs acteurs majeurs de la culture urbaine comme Kery James et Demi Portion en ce qui concerne le Rap et Bun Hay Mean et Jhon Rachid pour ce qui est de l’humour.

Un évènement placé sous le signe de la charité et de l’entraide notamment envers les enfants malades.

Kery James vous invite d’ores et déjà à participer à la cagnotte qui a été mise en place et vous invite à le rejoindre au Transbordeur à Villeurbanne ce dimanche pour un concert exceptionnel !

Au programme de cette nouvelle édition, vous aurez l’occasion de retrouver tous ces artistes sur scène à partir de 16h. Plusieurs DJ’s sont aussi attendus, histoire de mettre l’ambiance et de récolter des fonds pour les enfants malades.

Il y aura comme chaque année, la fameuse vente aux enchères d’œuvres du Street Art, permettant aux fans de s’octroyer quelques petits plaisirs et permettant à l’association de récupérer des fonds.

Vous pouvez réserver vos billets sur la Fnac ou encore Digitick, c’est 12 euros pour les enfants et 15 euros pour les adultes.

Voici le lien de la cagnotte mise en place par Street Off, n’hésitez pas à participer c’est pour la bonne cause !