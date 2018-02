Cardi B force les boîtes de nuit à renforcer leur sécurité !

L'engouement est fort !

Forte de son succès depuis 6 mois, et de sa puissance commerciale, Cardi B s’est faite naturellement menacée par des gangs. Toutefois, il n’y a eu d’altercations physiques puisque les menaces n’ont pas dépassé le cadre virtuel.

Cependant, les gérants de boîte n’ont pas pris ces menaces à la légère puisqu’ils ont tous décidé de renforcer la sécurité de leurs établissements afin de protéger Cardi B et les personnes venant assister au show.

Petit rappel des faits concernant les motivations de ces décisions ; Cette semaine, sur Instagram, la compagne d’Offset a publié un cliché avec un manteau en fourrure bleu, avec le mot « Flue » en légende au lieu de « Blue ». Le gang des Crips d’Atlanta a pris cela pour une insulte, et en une soirée le compte Instagram de Cardi B était inondé d’insultes et de menaces diverses et variées.

La semaine prochaine, la rappeuse Américaine doit se rendre à Los Angeles, à l’occasion du All-Star Game en NBA. Durant cet évènement, Cardi B se produira dans trois boites de nuit différentes de la cité des anges.

Ainsi, TMZ rapporte que les établissements de nuit ont triplé les effectifs de sécurité afin que les prestations se déroulent dans des conditions idéales. En parallèle, des policiers seront présents dans la boîte de nuit afin d’y faire régner la sécurité de l’intérieur au cas où il y aurait d’éventuels débordements. Les clubs auraient également tenu une réunion d’urgence afin d’évaluer la gravité de la situation et de trouver des éventuelles solutions en cas de débordement.

L’annulation des shows de Cardi B semble être une solution inenvisageable pour les gérants des établissements de nuit, au vu des bénéfices qui seront générés suite à sa venue.