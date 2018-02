Chance the rapper & Dwyane Wade se lancent dans une nouvelle aventure !

"Shot In The Dark" arrive bientôt...

Tous deux originaires de Chicago, Chance The Rapper et Dwayne Wade se lancent dans une nouvelle aventure. Sous la casquette de producteurs exécutifs, les deux personnalités travaillent donc sur un documentaire réalisé par Dustin Nakai Haider et qui sera diffusé à partir du 24 février sur la Fox (et relayé juste après sur les plateformes de streaming).

"Shot In The Dark est un regard authentique et réaliste sur le basketball lycéen dans la ville et ce qu’il représente pour la jeunesse. Ce n’est pas simplement un jeu pour beaucoup d’entre nous." Chance the rapper

Au delà du Basket, c'est donc l'espoir que ce sport représente pour les jeunes de la ville dont il est question. Dwayne Wade n'en pense pas moins.

"Le basket m’a permis de surpasser le challenge que représente la jeunesse dans le South Side. Les chances n’étaient pas de mon côté, mais ce sport a changé ma vie. C’est important de partager ces histoires de triomphe par le sport afin d’encourager la nouvelle génération à réaliser leurs rêves malgré les obstacles auxquels ils font face." Dwayne Wade

Intitulé "Shot In The Dark", le documentaire est déjà très attendu. Il ne manque plus qu'à patienter jusqu'à sa sortie pour voir ce que cela donne !