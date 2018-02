Desiigner a le sang chaud !

Le rappeur est accusé d'agression et d'outrage à la pudeur...

Il y a quelques jours, Desiigner est monté dans les tours suite à une altercation en voiture. Si l’on ne connait pas exactement la cause de la dispute, le rappeur était tellement énervé qu’il est sorti de son véhicule pour aller voir celui juste derrière.

Beaucoup de témoins étaient présents dans la rue à ce moment-là, et l’un d’entre eux en a profité pour filmer la scène. On y voit l’artiste descendre son pantalon et insulter le conducteur avant de se précipiter sur lui pour le frapper.

Ce dernier a donc porté plainte rapidement, mais le rappeur affirme que ce n’est pas vrai et que ce n'est pas lui sur la vidéo. La police mène donc une enquête pour démêler l’histoire.

En attendant de savoir ce qui se passera pour lui ou non, Desiigner a annoncé sa tournée qui débutera le 10 février avec une date parisienne à l’Elysée Montmartre le 11 avril !