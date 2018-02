Mister V décroche une nouvelle récompense pour son album !

Un succès commercial.

Initialement YouTuber, en Mai 2017, Mister V a surpris l’ensemble du public rap en dévoilant son album « Double V ». Alors que le grand débat autour des influenceurs/humoristes qui se mettent au rap avait, une fois de plus, refait surface, le Grenoblois continuait tranquillement la promotion de son album.

Force est de constater que sa stratégie a été payante puisque son album vient d’être certifié disque de platine, en un peu plus de 6 mois. La performance est doublement forte car Mister V a su matérialiser l’engouement autour de sa personne, pour réaliser des performances commerciales plus que satisfaisantes. La deuxième raison concerne la production très réussie du projet, notamment au niveau des instrumentales et de la maîtrise de son rap.

Certes, Mister V ne sera jamais l’un des meilleurs rappeurs français en termes de performances pures et dures, mais il réussit à créer des ambiances à chaque morceau et à idéalement s’adapter à celles-ci.

Ainsi, l’artiste originaire de Grenoble a profité de sa notoriété afin de se faire un nom en tant que rappeur, partant avec une fanbase solide, Mister V devait tout de même réussir à transformer l’essai et à se faire intégrer. En s’adaptant parfaitement aux codes du rap actuel, son premier album s’est écoulé à 100 000 ventes.

Toutefois, Mister V n’est pas un artiste qui amène des tendances mais suit parfaitement l’actuelle, il faudra voir s’il réussira à traverses les époques, mais il peut déjà se féliciter de cette performance que tous les rappeurs français n’ont pas obtenue.