Damso dévoile de l'inédit !

Il était temps.

Depuis quelques mois, Damso se fait volontairement discret auprès des médias mais il n’en reste pas moins inactif. Peu de temps après son morceau « Tueurs » sur la Bande-Originale du film éponyme, sorti en fin d’année dernière, le rappeur Belge avait supprimé l’intégralité de ses posts Instagram mais un nouvel extrait vient de ressurgir.

En remettant son compte Instagram à neuf, Damso a renvoyé l’image d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. En plus d’être bien pensé, le rappeur Belge montre une fois de plus l’intelligence de sa communication et sa gestion très efficace de ses canaux de communication. Inutile de préciser que tout la toile s’est emballée après cette publication.

Néanmoins, une autre raison liée à cet engouement, ce post est un court extrait de quelques secondes d’un morceau inédit. Tout laisse à penser que le rappeur Belge travaille désormais sur un nouveau projet, à la vue de cet extrait et de la suppression de toutes ses publications.

Toujours mystérieux sur ses activités, pour le moment, Damso a juste annoncé sa participation à des festivals, cet été. En parallèle, le monde du cinéma semble ouvrir ses portes à l’artiste Belge, après son titre sur la BO de « Tueurs », un rôle lui aurait été confié dans un film impliquant également Joey Starr, et dont le réalisateur est François Troukens (qui avait également endossé cette activité pour le film suscité « Tueurs »).

Nous ne savons pas encore l’importance accordée à Damso dans ce film qui s'intitulera « Bang Bang », mais le rappeur Belge semble de plus en plus s’imposer dans le paysage médiatique francophone.

Mine de rien, tout cela a été réalisé en moins de 3 ans de carrière !