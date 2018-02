Quand MHD passe dans une autre dimension !

Une seule et unique date de prévue!

Cela fait uniquement deux ans que MHD est présent dans le rap game et pourtant il semble déjà confortablement installé au sommet. En ce jour, le rappeur parisien vient encore d’impressionner par la nouvelle qu’il a annoncé sur Instagram.

En effet, MHD a informé qu’il organiserait une seule et unique date à Paris, au Zénith, dans son 19ème arrondissement natal. L’évènement se déroulera le samedi 17 mars. En jouant sur la rareté, l’artiste parisien amplifie ses chances de le remplir rapidement.

Quelques jours après avoir dévoilé le clip de son « Afro Trap partie 10 », cumulant déjà 7 millions de vues, MHD ne s’arrête plus et prouve qu’il sera encore omniprésent sur tous les fronts en 2018. Incessamment sous peu, son nouveau projet devrait arriver, deux ans après la sortie de son dernier projet « MHD » qui se dirige lentement vers l’obtention de la certification diamantée.

En tout cas, le rappeur Parisien l’a insinué fortement au travers de divers posts Instagram et l’annonce de futures collaborations nationales et internationales (Ninho, Stefflon Don et Drake !) qui annoncent des projets à venir de grandes envergures.

Cette dimension internationale s’aperçoit depuis quelques mois, entre son partenariat avec la marque Puma, sa tournée américaine, sa présence à Coachella, et enfin les featurings suscités avec une chanteuse anglaise à la mode et l’une des têtes d’affiche du rap US.

Ajoutons à cela que la célèbre revue culturelle américaine « Tha Fader » a effectué un reportage consacré à MHD. Intitulé « MHD – La Puissance : Documentary », le parcours de l’artiste parisien est retracé, de ses débuts à son concert en Guinée, pays dont il est originaire. Ainsi, il a pu être présenté auprès du public américain, qui a désormais un reportage sous-titré en anglais pour éventuellement découvrir le phénomène.

Anecdotique au vu de son statut, MHD a également été joué sur la radio anglaise BBC Extra, grâce au morceau avec Major Lazer.

Au vu de cette stratégie de communication, tout laisse penser que MHD souhaite désormais s’attaquer au marché américain, après s’être facilement imposé en France.

Nous ne sommes qu’au deuxième mois de l’année, mais 2018 semble être longue et faste pour le rappeur français !