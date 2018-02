Kevin Gates fait une grosse annonce suite à sa sortie de prison!

On ne perd pas de temps!

Kevin Gates a passé la fin d’année 2017 derrière les barreaux, suite à une altercation avec une fan. Libérable depuis un mois, le rappeur originaire de Bâton-Rouge semble d’ores et déjà de retour aux affaires.

En effet, Kevin Gates a annoncé une nouvelle série de dates de concerts, qui feront également office de retour sur la scène. Bien entendu, ces prestations scéniques auront lieu sur le territoire américain, du 4 au 6 mai, pour un festival et trois concerts au Texas.

Après 9 mois derrière les barreaux, Kevin Gates semble déterminé à refaire parler de lui, pour la qualité de sa musique et ses performances aussi bien sur scène que sur des projets. D’ailleurs son dernier projet en date « By Any Means 2 » était sorti en septembre, malheureusement Kevin Gates n’a pas pu l’exploiter à cause de son incarcération suite aux coups qu’il avait assénés à une fan.

Précisons que cet incident était intervenu lors d’un concert, ainsi il est fort possible que le rappeur originaire de Bâton-Rouge ait envie de se faire pardonner sur scène et de mettre en avant son talent avant tout.

En tout cas, Kevin Gates semble apaisé depuis sa sortie de prison, sa réconciliation avec Lil Boosie est là pour l’attester.