Encore un festival qui va être fou !

Découvrez le line-up digne de ce nom...

Du 23 au 26 août, un festival dont la programmation est totalement folle se déroulera à Charleville-Mézières. Dans les Ardennes, non loin de la Belgique, de gros artistes se produiront sur scène cette été.

Côtés français, on y retrouvera Damso, NTM, Dj Snake ou encore… Booba ! Et ce ne s’arrête pas là, Travis Scott et Hamza seront eux aussi de la partie !

Le line-up est assurément hyper séduisant, et il n’a pas été encore totalement dévoilé. Il se pourrait donc que de nouvelles pépites se rajoutent à cette liste très attrayante.

Restez donc bien à l’affut, les informations pourraient arriver d’un moment à l’autre sur leur site.