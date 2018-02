Soolking et Cheb Khaled nous préparent quelque chose !

Le rappeur s'entoure bien...

Soolking, qui connait une belle ascension ces temps-ci, vient d’annoncer une nouvelle collaboration, et pas des moindres. Lorsque l’on connait l‘influence et l’entité raï des musiques du rappeur, on ne pouvait mieux espérer pour lui qu’un featuring avec Cheb Khaled que l’on ne présente plus, une vraie légende du chant en Algérie mais aussi en France.

C’est par le biais d’une photo que l’on a appris cette nouvelle qui fait assurément l’effet d’une bombe. Soolking qui était déjà sur une pente montante sera à coup sûr encore plus validé avec la confiance d’une telle entité.

Si l’on a plus d’infos sur le morceau pour le moment, on sait d’ores et déjà qu’il sera produit par Diias qui est à l’origine du morceau de l’artiste intitulé "Guérilla".

Une affaire à suivre de près…