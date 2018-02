Triste nouvelle pour la famille du célèbre DJ Khaled !

Une tentative de cambriolage qui aurait mal tourné...

On l’a appris hier par le magazine TMZ, dimanche soir le beau-frère de Dj Khaled a été tué d’une balle dans la tête alors qu'il regardait tranquillement le Super Bowl.

Bien que les premières rumeurs faisaient état d’un contentieux pour de la Marijuana avec son dealer, aujourd’hui d’autres informations ont été apportées par la famille !

En effet, selon les derniers éléments, il s’agirait d’un cambriolage qui aurait "mal tourné". Alors que le jeune homme était dans son appart situé dans le Bronx, en train de regarder les Eagles de Philadelphie remporter le Super Bowl devant les Patriots, il aurait été victime d’un cambriolage.

Après s’être défendu, Jonathan Tuck de son nom, aurait reçu une balle dans la nuque...

Pour le moment, les enquêteurs n’ont toujours pas retrouvé l’auteur des faits et la famille a demandé aux proches et aux amis de respecter une certaine confidentialité dans cette période difficile.

Une pensée pour la famille du plus célèbre des DJ et plus particulièrement pour Nicole Tuck, l’épouse et la sœur du jeune garçon tué.

Jonathan Tuck (à gauche) et son Brandon Davis.