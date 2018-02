Maître Gims annonce les dates de sa tournée exceptionnelle !

Un pas de plus dans la légende...

Récemment Maître Gims avait lancé le #ZenithChallenge, à travers lequel les rappeurs ayant obtenu des disques d’or devaient organiser des concerts au Zénith afin de prouver que leurs certifications étaient réelles, selon les critères de l’artiste Parisien. Toutefois, en ce 6 février, Maître Gims a décidé d’annoncer à son tour les dates de sa prochaine tournée, qui commencera au mois de Novembre.

Pour ce Fuego Tour, 45 dates sont prévues en France, en Suisse et en Belgique, et bien entendu il n’y a que des grosses salles, alternant les Zénith et les Palais des Sports, mais le point d’orgue de cette tournée reste le Stade de France, qui aura lieu le 28 septembre 2019.

Si cela restait à prouver, le membre de la Sexion d’Assaut prouve qu’il est désormais une des superstars de la musique française, dépassant le simple cadre du rap.

Quant à ses projets personnels, Maître Gims annonce petit à petit la sortie de son prochain album « Ceinture Noire », qui serait un triple album selon certaines informations. Concernant la date de sortie, cela devrait sûrement arriver avant le mois de novembre 2018, date de début de la tournée.

En tout cas le futur album de la Sexion d’Assaut ne devrait pas arriver dans l’immédiat au vu de ce planning chargé.