Les Migos concurrencent les Beatles !

"Culture II", c’est le nouvel album des Migos dont vous avez déjà dû entendre beaucoup parler ces derniers temps. Sorti il y a à peine deux semaines, le projet tourne déjà partout et connait assurément un grand succès.

Après une histoire de polémique sur le fait que le trio d’Atlanta aurait essayé de tricher en ajoutant trois fois d’affilé leur album dans leur playlist sur Spotify ; le groupe reste quand même au top des classements puisque 14 de ses morceaux se trouvent simultanément sur le Billboard Hot 100 avec avec 199 000 équivalent en ventes !

Lorsque l’on sait que les Beatles sont les seuls à avoir effectué un tel record, on ne peut que souligner cette performance impressionnante des Migos !

8. “Motorsport,” Migos, Nicki Minaj & Cardi B

12. “Stir Fry”

18. “Walk It Talk It” feat. Drake

36. “Narcos”

37. “I Get the Bag” Gucci Mane feat. Migos

48. “BBO (Bad Bitches Only)” feat. 21 Savage

52. “Notice Me” feat. Post Malone

53. “Supastars”

64. “White Sand” feat. Travis Scott, Ty Dolla $ign & Big Sean

73. “Gang Gang”

83. “Higher We Go (Intro)”

85. “Auto Pilot”

87. “Emoji a Chain”

96. “CC” feat. Gucci Mane