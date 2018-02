Nekfeu et Ninho décrochent le diamant !

La confirmation!

Ninho et Nekfeu ont les mains faites pour l’or tant tout semble fonctionner pour eux. En effet, après le carton de « Comme Prévu » pour Ninho et les divers succès musicaux et cinématographiques pour Nekfeu, les deux rappeurs avaient collaboré sur le projet du premier cité afin de proposer « De l’autre côté ».

Ainsi, cette collaboration ne paraissait pas évidente et avait surpris positivement le public lorsque la tracklist avait été annoncé. Malheureusement, les artistes suscités n’avaient pas pu être présents en studio, au même moment, pour réaliser la collaboration mais cela n’est qu’un détail puisque le SNEP a annoncé que « De l’autre côté » était officiellement single de diamant.

Sur une instrumentale avec des sonorités assez musicales, s’éloignant des standards types d’un morceau de rap, les deux rappeurs ont habilement mélangé leurs univers afin de proposer une collaboration aboutie et efficace au vu de cette récompense.

Plus rien ne semble arrêter Ninho, qui avait reçu son Double Disque de Platine lors de son concert au Bataclan, afin d’immortaliser le moment avec son public. Depuis ce 6 décembre 2017, Ninho a réussi à certifier quasiment tous les titres du projet « Comme Prévu », prouvant qu’il est actuellement l’une des têtes d’affiche du rap français.

En tout cas, le prochain rendez-vous de Ninho est fixé au 28 Mars, date de son premier Olympia, qui le verra franchir un pas de plus dans la cour des grands. En attendant, une collaboration avec MHD serait prête, sans qu’aucune information supplémentaire n’ait été communiquée quant à sa date de sortie. Concernant les featurings, un autre avec SCH serait également dans les machines. Sans oublier que Ninho est le rappeur à inviter dans les projets, après qu'il ait été annoncé sur le prochain projet d'YL et son apparaition dans "Affranchis" de Fianso.

Tout se passe Comme Prévu !