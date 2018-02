Maître Gims débarque au Stade de France !

Le rappeur voit grand...

On vous l’avait déjà annoncé il y a quelques temps, Maître Gims va bientôt se produire au Stade de France ! Aujourd’hui, c’est donc la date exacte du concert que l’on vous dévoile. Il faudra s’armer de patience, le show se déroulera dans plus d’un an… le 28 septembre 2019.

Si l’on sait que la salle compte plus de 80 000 places, on ne peut que constater que le rappeur prend de plus en plus d’ampleur. Après avoir eu sa propre statue au musée Grévin, Maître Gims rentre assurément dans la cour des grands !

"L’histoire devient une légende,

La légende devient un mythe..."

Si vous voulez d’ores et déjà vous procurez vos places, la billetterie sera ouverte dès demain par ici !