Eminem vend son appartement à New-York !

La nouvelle vient de tomber. Eminem a décidé de vendre son appartement situé à Tribeca, un quartier de New-York, pour la modique somme de 3 248 000 millions de dollars, soit 2 786 571 euros !

"Eminem vivait ici il y a quelques années, lorsque le quartier était moins prisé, maintenant que c’est devenu une zone très vivante avec beaucoup de services, l’artiste ne souhaitait plus y vivre. De plus, le quartier est maintenant considéré comme plus haut de gamme."