Le rap se mobilise pour soutenir l'insertion de la culture en prison !

L'association Fu-Jo fête ses 10 ans en beauté...

A l’occasion de l’anniversaire des dix ans de l’association Fu-Jo, un évènement digne de ce nom se déroulera à paris le 20 février. Pour rappel, cette association est née de l’initiative de Mouloud Mansouri, ancien détenu qui a souffert du manque de culture dans les prisons.

C’est donc après avoir fait de nombreuses tournées et ateliers directement dans différents centres pénitenciers, et sorti un album intitulé la "Shtar Academy", que Mouloud s’est décidé à créer un évènement à Paris, et pas n’importe où. Si l’on a pour habitude d’y entendre de la musique classique, c’est bien à la salle Pleyel que de nombreuses têtes du rap français viendront apporter leur soutien à l'association Fu-Jo.

Au programme ? Nekfeu, le S-Crew, Cut Killer, Georgio, Dinos ou encore Phenomene Bizness juste après un show d’ouverture géré par Dj Thaï Thaï. Côté animation, ce sera Fred de Skyrock qui s’occupera de mettre l’ambiance !

Le billeterie est déjà ouverte par ici, et tous les bénéfices récoltés lors du concert seront entièrement ré utilisés pour financer de nouvelles actions culturelles en prison.

Une belle prise d’initiative…