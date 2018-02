Gros dérapage après le show de Tekashi 69 !

Altercation, bagarre, échanges de coup de feu...

Décidément Tekashi 69 fait beaucoup parler de lui en ce moment.

En plus d’avoir récemment signé un contrat de près de 15 millions de dollars chez Birdman, le voilà aujourd’hui motivé comme jamais à sortir son premier album.

Mais le sulfureux rappeur ne manque jamais une occasion de se faire remarquer et c’est ce qui s’est passé ce week-end, lors d’un show donné à Minnesota.

Accompagné de son crew, 6ix9nine a été au cœur d’une violente bagarre à la sortie de son concert. Un groupe d’individus aurait tenté de défier le jeune rappeur, sans succès puisque sa bande serait sorti de la voiture pour en découdre et aurait même tiré plusieurs coups de feu !

Une altercation dont le rappeur a expliqué les raisons, tout en rappelant que personne ne pouvait le toucher voire le défier !

Une chose est sûre Tekashi va devoir se calmer s’il veut pleinement profiter de la musique et de son talent car on le sait, des rappeurs partis trop tôt à cause de conflits, il y en a eu suffisamment ces dernières années...

Tekashi ferait mieux de se concentrer sur ses études et la réussite de son Bac, sinon il pourrait faire un petit détour par la case prison pour au moins deux ou trois ans !