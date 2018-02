Quavo aurait dérapé pendant les Grammy Awards !

Le membre des Migos se retrouve accusé d'agression...

Il y a quelques jours se déroulait la fameuse cérémonie des Grammy Awards. Si beaucoup ont bien su en profiter, le fameux trio d’Atlanta est reparti de la soirée plutôt de mauvaise humeur. En effet, le groupe n’a pas obtenu de récompense lors de l’évènement.

C’est donc au club 10ak à New York que les artistes se sont rendus pour terminer la soirée. Le bijoutier Eric The Jeweler était lui aussi présent, et le moins que l’on puisse dire est que ce dernier n’était pas très content.

Il a en effet été voir Quavo pour lui dire qu’il avait des dettes envers lui. Si l’on sait que le bijoutier a fourni une grosse partie du rap game, son mécontentement n’est pas passé inaperçu. C’est donc une bagarre qui a débuté au milieu de la soirée. Eric The Jeweler a vite pris la fuite, sans sa chaîne dont la valeur est estimée à $30 000.

Ce dernier a donc été porter plainte et le membre des Migos ne devrait pas tarder à être convoqués...

Affaire à suivre…