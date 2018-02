Tekashi 69 pourrait retourner en prison !

Le rappeur a passé un accord avec la juge...

2018 pourrait être une année clé pour Tekashi 69. Alors que son premier album est attendu pour le 23 février prochain, le rappeur est tout de même engagé dans une affaire de détournement de mineur dont il risque plus de 3 ans de prison ferme.

Alors qu’il a plaidé coupable pour les faits, 6ix9ine a réussi à établir un arrangement avec la juge pour qu’il reste en liberté !

Le jeune artiste va devoir obtenir son diplôme de fin de lycée, ce qu’il n’a toujours pas en raison de la non-validation des matières scientifiques.

La justice lui donne donc jusqu’au mois d’avril pour valider les dernières matières qui lui manquent et décrocher son diplôme, sinon il sera expédié en prison.

Tekashi sait qu’il joue gros ! C’est la raison pour laquelle il a déclaré au juge vouloir se mettre au travail au plus vite dans le but d’être tranquille le jour de l’audition prévue le 10 avril prochain.

Cette audition permettra à la justice de déterminer sa peine en fonction de ses résultats...

Il ne reste plus qu’au jeune rappeur new-yorkais de se mettre au boulot et de boucler ça au plus vite, avant la sortie de son premier album qui devrait le propulser sur le devant de la scène !

En cas d’échec, difficile d’imaginer la suite de sa carrière musicale avec son label si l’artiste reste enfermé pendant plus de trois ans !