Rim'K annonce son retour pour 2018 !

Le Tonton du rap français traverse les époques sans prendre une ride!

Rares sont les rappeurs ayant traversé les époques comme Rim’K du 113. Véritable légende du rap français depuis près de 20 ans, le Tonton du Bled a été impliqué dans de nombreux faits historiques du mouvement, des Victoires de la Musique glanées avec son groupe en 2000 jusqu’à sa cure de jouvence avec la sortie des projets « Fantôme » et « Monster », sans oublier l’épopée Mafia K’1 Fry. Visiblement, l’aventure n’est pas encore terminée et devrait reprendre de plus belle en 2018.

En effet, au détour d’un post sur ses réseaux sociaux, dans lequel Rim’K retraçait l’historique de ses projets depuis 2016, un troisième a été planifié pour l’année 2018, qui s’intitulera « Mutant ». Cet état d’esprit correspond parfaitement au statut actuel du membre du 113 puisqu’il s’adapte constamment à chaque tendance musicale, tout en conservant son propre style, et en rencontrant toujours le succès. Preuves en sont avec « Monster » et « Fantôme » qui ont été certifiés disque d’or par le SNEP.

La clé de son succès réside aussi dans son état d’esprit étant donné que de nombreux rappeurs le considèrent comme un véritable chef de famille, et rêvent d’une collaboration avec lui. La jeune génération (moins de 25 ans) a toujours grandi avec la musique de Rim’K, positionnant le rappeur du 94 tel un élément ancré dans le paysage rap français. Ces dernières années de nombreux rappeurs ont collaboré avec lui, de Nekfeu à SCH, en passant par Hooss, Naps, Sadek, et Spri Noir. Tous étaient unanimes sur la personnalité unique de Rim’K, et le respect qu’il dégageait.

« Mutant » sera ainsi son troisième projet en trois ans, prouvant son adaptation à la productivité actuelle de la nouvelle génération, à qui il tient tête commercialement, grâce au public qu’il a su fidéliser depuis des années. Aucune information n’a encore circulé sur le projet, mais on ne change pas une formule qui gagne, en rappant sur des productions à la pointe de la modernité (tout en y incorporant quelques morceaux pour la fanbase) et en ramenant des invités de choix. A voir si Rim’K prendra des risques ou se contentera d’exceller dans sa recette suintant l’efficacité.

En tout cas, « Mutant » est très attendu au vu de la qualité de ses deux précédents projets, et de son succès actuel qui s’est traduit par un Olympia sold-out. A plus de 40ans, Rim’K continue de repousser ses limites et de s’imposer en tant que véritable légende du rap français.