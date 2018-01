Peter Dinklage vs Morgan Freeman !

Un battle digne de ce nom...

Alors que la cérémonie du "Super bowl" se déroulera ce week-end, certaines publicités commencent déjà à faire leurs apparitions sur les réseaux. En effet, les différentes marques commencent d’ores et déjà à profiter de l’évènement pour faire leur promo. Celles pour les marques de chips Doritos et les boissons Mountain Dew est particulièrement ingénieuse et réussie !

On y retrouve l’acteur phare de la célèbre série "Games of Throne", Peter Dinklage (qui incarne Tyrion) dévorer les chips dans un décor de feu sur le célèbre titre "Look At Me Now" de Busta Rhymes et Chris Brown. S’en suit Morgan Freeman plutôt côté glace, en opposition au début de la vidéo, se trémousser sur du Missy Elliot en savourant sa boisson.

Le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux acteurs jouent complètement le jeu et mettent la barre très haute !

Une publicité pleine d’humour qui sera ravir à coup sur les fans de "Games of Throne", et pas que...