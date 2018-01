Booba obtient un nouveau single de platine !

Touché, coulé !

Disponible depuis le mois de décembre, en physique et sur les plateformes digitales, Booba continue de marquer les esprits commercialement parlant. En effet, un nouveau morceau de « Trône » vient d’obtenir la certification platine.

Le morceau en question est « Friday », qui est d’ailleurs le dernier clip en date de l’album. Ce succès s’explique par la rotation quotidienne du morceau en radio, ainsi que sa mise en image sur YouTube, rendant le morceau particulier puisqu’il a été le seul à être véritablement exploité.

Précisons que Booba a effectué peu de promotion média pour la sortie de « Trône », restant dans sa logique de laisser parler la musique, tout en profitant de sa notoriété unique dans le rap français. Cette stratégie lui donne raison puisqu’il approche des 200 000 exemplaires vendus pour ce nouvel album, en l’espace de deux mois.

Booba réalise l’un des meilleurs démarrages commerciaux de sa carrière, et se maintient à plus de 11 000 ventes par semaine, laissant penser que B2O peut réaliser l’un des plus gros succès de sa carrière, à moyen terme.

En parallèle, une rumeur avait également vu le jour sur une nouvelle collaboration avec Damso, qui devrait sûrement se faire après le succès de « Paris C’est Loin » et dans une moindre mesure celui de « 113 ». On ne change pas une équipe qui gagne.