Kanye West dévoile la nouvelle collection des Yeezy !

Avec l'aide de Kim Karadashian!

Profitant de la popularité de sa femme, Kanye West a dévoilé le nouveau modèle de ses Yeezy, en avant-première.

Appréciant constamment l’innovation, Kanye West a décidé d’adopter une nouvelle stratégie marketing afin de promotionner la sixième édition des Yeezy. Cette fois, ce n’était pas un lieu pharamineux qui a été occupé afin de faire défiler des personnalités mondialement connues, Kanye est resté très terre à terre en dévoilant la nouvelle édition sur Instagram.

Toutefois, il n’y aura pas que des chaussures puisque d’autres vêtements de sa ligne seront disponibles, pour preuve Kim Kardashian les portait dans une photo Instagram, à but promotionnel pour cette nouvelle gamme.

Durant les dernières 24 heures, Kim K n’a pas été la seule à arborer ces vêtements puisque d’autres célèbres influenceurs les portaient, tels que : Kristen Noel Crawley, Jordyn Woods, Paris Hilton, Yovana Ventura, The Clermont Twins, et Amina Blue. Le hashtag #YeezySeason6 était d’ailleurs l’un des plus populaires sur Instagram, hier.

Kim Kardashian n’a pas hésité à faire appel à son réseau afin de promotionner la marque de son mari, qui profite ainsi d’un outil de communication suivi à l’échelle mondiale. En tout cas, les fans du couple ont désormais un aperçu de la nouvelle collection qui devrait être disponible incessamment sous peu.