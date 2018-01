Fianso sera présent sur l'album d'YL !

"Confidences" s'annonce lourd...

Prévu pour le 23 février prochain, le nouveau projet d’YL ne cesse de nous surprendre.

En effet, plus les jours passent et plus les annonces de featurings se cumulent. Si l’on a déjà pu apprendre la présence de Ninho, Soolking et Alonzo sur le projet, on dirait que le jeune marseillais n’est pas près de s’arrêter là. Sofiane vient d'annoncer qu'il se prêtera lui aussi au jeu, et manifestera encore une fois son soutien à YL.

La collaboration entre Fianso et YL devrait à coup sûr bien se passer. Ces derniers ont d’ailleurs déjà eu l’occasion de poser ensemble sur "Bandit Saleté" il y a quelques temps.

Le soutien et la force qui lui sont donnés lui apporteront assurément davantage de poids pour la sortie de son premier opus. "Confidences" s’annonce lourd. Il ne reste plus qu’à attendre trois semaines pour en avoir le cœur net !