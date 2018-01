Kevin Gates et Lil Boosie enterrent la hache de guerre !

Il était temps!

Tous deux originaires de Louisiane, et plus précisément de Bâton Rouge, Kevin Gates et Lil Boosie ont enfin mis leurs différends de côté.

Le public aime le sang et donc aime le clash dans le rap, mais celui-ci était particulier au vu du talent artistique des deux rappeurs suscités. Rivaux de longue date, il aura fallu du temps avant la réconciliation mais elle a enfin eu lieu.

En effet, au détour d’une vidéo Instagram diffusée sur le compte de Lil Boosie, ce dernier révèle qu’il s’est récemment expliqué avec Kevin Gates. En légende la vidéo, Boosie a précisé que leur réconciliation a eu lieu au nom de la ville (ndlr : Bâton Rouge) qui les a vu grandir.

Précisons que le différend est né en 2009, après qu’un homme ait accusé Boosie d’avoir tué un ami de Kevin Gates. En 2016, ce dernier et Lil Boosie s’étaient croisés et en étaient venus aux mains. En somme, une dispute sur fond de guerre de gang.

Il y a une vingtaine de jours, Kevin Gates a été libéré de la prison fédérale de l’Illinois, après son altercation avec une fan. Cependant, l’auteur de « 2 Phones » n’est toujours pas en liberté totale puisqu’il est en conditionnelle. Ainsi, entre cette libération et cette réconciliation, Kevin Gates semble rempli de sentiments positifs afin de commencer cette nouvelle année.